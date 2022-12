Atenção, há um "tri" para ganhar e um trono em jogo

Argentina ou França. Messi ou Mbappé. O Mundial 2022 termina esta tarde, com uma final inédita e um duelo que elevará ao olimpo argentinos ou franceses.

Pelé, Diego Maradona, Vittorio Pozzo, Mário Zagallo. Nenhum deles jogará a final de hoje, mas, de uma forma ou de outra, todos podem ficar ligados ao desfecho do duelo que pára o Mundo. É por causa deles, figuras maiores e ainda inalcançáveis da história dos mundiais, que, mesmo ganhando, Messi, Mbappé ou Didier Deschamps se limitarão a fazer o que já foi feito, seja levar uma Argentina ao colo até ao troféu como Maradona, ser a estrela maior de um bicampeão do Mundo como Pelé, ser o segundo selecionador a conquistar o troféu de maneira consecutiva como Pozzo ou ser o segundo a vencer três títulos, como jogador e selecionador, tal qual Zagallo. No meio de tudo isto, Argentina e França sabem que uma delas vai ser campeã mundial pela terceira vez.

Eis, o canto do cisne da 22.ª edição do Mundial de Futebol. Quatro anos de espera e depois passa a correr. Não há um finalista surpreendente, como é norma, mas há uma final inédita que, ainda assim, une duas equipas com pontos em comum: desde logo, é certo que uma delas vai levantar a taça mais apetecível do universo futebolístico pela terceira vez; depois, ambas têm uma estrela acima de todas as outras.