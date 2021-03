Athletic Bilbau dá a volta e está na final da Taça do Rei

JN Ontem às 23:40 Facebook

O Athletic Bilbau garantiu esta quinta-feira a presença na final da Taça do Rei ao vencer no recinto do Levante por 2-1, no prolongamento, após o empate a uma bola na primeira mão.

O encontro até começou favorável à equipa da casa, que se colocou na frente da eliminatória com um golo de Roger, aos 17 minutos.

Contudo, à passagem da meia hora de jogo, Raúl Costa deixou a meia-final novamente igualada ao fazer o 1-1.

No segundo tempo nenhuma das equipas conseguiu marcar e foi necessário ir para prolongamento para se encontrar o segundo finalista.

Aos 112 minutos, Alex Berenguer deu a volta ao marcador e colocou o conjunto do País Basco na final.

No dia anterior, o Barcelona tinha recuperado de uma desvantagem de 2-0 e eliminou o Sevilha no prolongamento (3-0).

A final entre catalães e bascos está marcada para dia 17 de abril.