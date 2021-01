Athletic Bilbau e Granada nos "quartos" da Taça do Rei

JN/Agências Hoje às 22:43 Facebook

O Athletic Bilbau sofreu, esta quinta-feira, para superar o Alcoyano (2-1), do terceiro escalão, e assegurar a presença nos quartos-de-final da Taça de Espanha. O Granada goleou o modesto Navalcarnero (6-0).

Depois de surpreender o Real Madrid na ronda anterior, após prolongamento (2-1), o Alcoyano voltou a mostrar-se em grande plano frente a mais um primodivisionário, desta vez frente ao conjunto basco, que ainda vai discutir o troféu referente a 2019/20, numa final diante da rival Real Sociedad, agendada para 3 de abril, no Estádio La Cartuja, em Sevilha.

O defesa Pablo Carbonell, na cobrança de um livre direto, à passagem do minuto 39, colocou os anfitriões na frente, que não aguentaram as mexidas do técnico adversário Marcelino Garcia Toral no segundo tempo. Asier Villalibre, aos 53, repôs a igualdade no Estádio El Collao e a dupla Muniain/Iñaki Williams, saída do banco, operou a reviravolta no marcador, a 12 minutos do apito final.

Com os portugueses Domingos Duarte e Rui Silva no banco de suplentes, o Granada derrotou o Navalcarnero, também da segunda divisão B e responsável pelo afastamento do Eibar, com a eliminatória a ficar fechada ainda no primeiro tempo, face aos tentos de German Sanchez (9), Alberto Soro (24), Fede (32) e Roberto Soldado (34), atingindo números volumosos após o intervalo, pelos pés de Dimitri Fouquier (72) e Jorge Molina (78).

Athletic Bilbau e Granada juntam-se a Barcelona, Bétis, Sevilha, Levante, Villarreal e Almería, treinado por José Gomes, nos "quartos".