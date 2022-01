Athletic Bilbau elimina João Félix e está na final da supertaça

JN/Agências Ontem às 22:16 Facebook

O Athletic Bilbau recuperou do autogolo inaugural e venceu, esta quinta-feira, o Atlético de Madrid, por 2-1, juntando-se ao Real Madrid na final da Supertaça de Espanha, domingo em Riade.

Um lance infeliz do guarda-redes Unai Simon, que fez autogolo com as costas, após cabeceamento de João Félix ao poste, colocava os colchoneros na frente, aos 62 minutos, contudo, igualmente em pontapés de canto, os bascos deram a volta com tentos de Yeray Alvarez, aos 77, e Iñaki Williams, aos 81.

O êxito, merecido, do Athletic Bilbau valeu-lhes o passaporte para a final de domingo, às 18.30 horas, ante o Real Madrid, que afastou o FC Barcelona, no Estádio King Fahd International.

João Félix até marcou logo aos 12 segundos, mas estava em fora de jogo, num início de jogo promissor da equipa, com três ocasiões de perigo em cinco minutos: a resposta dos bascos, que entretanto reequilibraram a partida, surgiu por Iñaki Williams, contudo Oblak defendeu.

O antigo guarda-redes do Benfica foi, aliás, decisivo várias vezes, com defesas em momentos chave da partida, garantindo que a meia-final fosse disputada mesmo até ao fim.

O jogo era mais intenso do que o ambiente nas bancadas, morno: o Athletic, com meia hora para recuperar da desvantagem, encostou progressivamente o seu rival à defesa, conseguindo, merecidamente, a reviravolta.

A igualdade surgiu aos 77 minutos, com o defesa Yeray Alvarez a saltar mais alto do que os rivais, com a cambalhota no marcador a surgir aos 81, com Williams a 'disparar' uma bola solta na área.

Quarta-feira, o Real Madrid tinha afastado o FC Barcelona com triunfo por 3-2, após prolongamento, depois do 2-2 no tempo regulamentar.