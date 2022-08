Atitude de Abel Ferreira gera críticas no Brasil. "Ele não descobriu o futebol"

O treinador português foi para os balneários ouvir música durante o desempate por grandes penalidades num jogo da Taça Libertadores e a atitude gerou críticas por parte de outros treinadores.

Depois de ter segurado o empate sem golos com nove jogadores, após as expulsões de Danilo e Gustavo Scarpa, diante do Atlético Mineiro, o Palmeiras conseguiu levar a decisão dos quartos de final da Taça Libertadores para as grandes penalidades. Weverton foi herói, ao defender o remate de Rubens, levando os adeptos do "verdão" a fazer uma grande festa. No entanto, nem todaa gente viu os lances decisivos dos onze metros.

Na hora das decisões, o treinador Abel Ferreira decidiu ir para os balneários e revelou, mais tarde, que optou por ir ouvir música. "Perguntaram se não vi os penáltis, eu estava no balneário, a ouvir a minha música. Disse a Deus que ia agradecer o resultado e o caminho, que não o ia colocar sob pressão, mas que tínhamos de ganhar", afirmou em conferência de imprensa.

Ora, a atitude do técnico português não agradou a todos e gerou muitas críticas. Primeiro, foi Cuca, treinador do Atlético Mineiro. ""Quando está a vencer, tudo o que faz é perfeito, bonito e maravilhoso. Se sai para o balneário e vai ouvir música durante os penáltis, vira moda. E se perdesse? Quando o guarda-redes se atira seis vezes para o mesmo lado e ganha, é bom. Quando dois jogadores são expulsos, não se passa nada porque têm a cabeça fria. Se eles perdessem o jogo, vocês [comunicação social] estariam a falar mal das duas expulsões, do guarda-redes a cair seis vezes para o mesmo lado e do treinador que não ficou em campo para ver os penáltis", afirmou.

Nesta quarta-feira, foi a vez de Jorginho, treinador do Atlético Goianiense, que vincou que Abel Ferreira "não inventou o futebol".

"Se um treinador brasileiro fosse para dentro do balneário ouvir música na hora do penálti, ele seria chamado de covarde. Mas como ganhou, nada acontece, está tudo certo. O Abel é muito bom treinador e ponto final. Não está em discussão a questão da capacidade dele. O que está em discussão, principalmente nesta situação, é que ele não descobriu o futebol. Nós não estamos na época em que portugueses vêm para cá e descobrem o futebol. O que aconteceu com o Jorge Jesus foi extraordinário, o que está a acontecer com o Abel também, mas é porque têm um plantel como o Flamengo e como o Palmeiras. Eu quero vê-lo fazer o que está a fazer aqui no Atlético Goianiense. Vem para cá para ser campeão brasileiro", vincou.