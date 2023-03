Atitude violenta do guarda-redes do Marinhais chega ao Ministério Público

JN Hoje às 12:29 Facebook

Na sequência das agressões a um adversário, o guarda-redes do Marinhais, Francisco Lacão, colocou um ponto final na carreira mas o caso pode não ficar por aqui, depois de a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) ter remetido a informação recolhida sobre o caso ao Ministério Público.

As agressões ocorreram no último domingo, no jogo entre o Marinhais e o Espinheirense, da 20ª jornada da Série A na segunda divisão distrital de Santarém.

No arranque da segunda parte, Francisco Lacão, guarda-redes do Marinhais, agrediu Gonçalo Martins, do Espinheirense, pontapeado-o várias vezes.

Seguiram-se momentos de alguma tensão, envolvendo jogadores das duas equipas, rapidamente sanados.

Francisco Lacão desculpou-se da atitude numa publicação nas redes sociais, na qual revelou que decidiu terminar a carreira, aos 27 anos.

A APCVD analisou a informação recolhida sobre o caso e decidiu remetê-la para o Ministério Público de Benavante por estarem em causa "ilícitos criminais de natureza pública", revelou o organismo no seu sítio oficial.