Ativista interrompe jogo ATP e treinador irrita-se com Medvedev e vai embora

A final deste domingo do ATP 500 de Halle, na Alemanha, entre Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz, ficou marcada por dois momentos pouco comuns: uma tentativa de protesto e o abandono do treinador de um dos tenistas.

O polaco Hubert Hurkacz conquistou o torneio de Halle, na Alemanha, ao derrotar o russo Daniil Medvedev, número um mundial, num encontro que durou apenas 63 minutos. Hurkacz, 12.º do ranking mundial, somou o primeiro triunfo num torneio de relva, ao derrotar Medvedev por 6-1 e 6-4, tornando-se o sétimo tenista a conquistar as cinco primeiras finais da carreira. Mas, além do resultado e das exibições dos tenistas, são dois momentos pouco habituais que estão a dar que falar.

Primeiro, uma espectadora saltou da bancada e tentou amarrar-se às redes para protestar com uma camisola que dizia, em alemão, "só faltam três anos". A adepta acabou por ser retirada do court pelos seguranças e, nas bancadas, houve também alguém a sair, pouco depois, mas pelo próprio pé: o treinador de Daniil Medvedev.

Durante o duelo com Hurkacz, o tenista russo gritou várias vezes para as bancadas com o treinador que, irritado, acabou por pegar na mochila e abandonar o recinto, debaixo de uma onda de aplausos dos presentes, deixando Medvedev sozinho.