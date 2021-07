Atleta de nove anos morre vítima de acidente de viação

JN Ontem às 23:58 Facebook

Os axadrezados lamentaram, esta terça-feira, em comunicado publicado no site oficial, o falecimento do atleta Santiago Soares, de 9 anos, praticante da modalidade de taekwondo.

"O Boavista FC lamenta profundamente o falecimento do seu atleta de Taekwondo Santiago Soares, de 9 anos, vítima de acidente de viação. O Presidente do Boavista FC, Dr. Vítor Murta, em nome pessoal e do Boavista FC, presta as mais sentidas condolências à família enlutada", pode ler-se na missiva.

O funeral está marcado para esta quarta-feira, pelas 10.30 horas, na Igreja do Cristo Rei, no Porto.