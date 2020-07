Atleta do Benfica acusa polícia inglesa de racismo

JN/Agências Hoje às 14:45 Facebook

Esposa de Ricardo dos Santos relata episódio ocorrido nas ruas de Londres. Polícia nega acusação de Bianca Williams.

Ricardo dos Santos, fundista do Benfica, e a esposa Bianca Williams acusam a polícia inglesa de racismo, depois de terem sido mandados parar quando circulavam nas ruas de Londres. De acordo com a esposa do atleta, as autoridades demoraram 45 minutos a fazer buscas no carro.

"É sempre a mesma coisa com o Ricardo. A polícia pensa que ele está a conduzir um carro roubado ou que esteve a fumar canábis. É comportamento racista. A maneira como eles falaram com o Ricardo, como se fosse lixo, foi chocante. Foi horrível de ver", adianta Bianca Williams.

A polícia britânica, contudo, garante ter cumprido as regras durante a operação de trânsito e na revista ao automóvel do atleta do Benfica. "Cada operação de stop é conduzida de acordo com os seus méritos, à discrição dos agentes envolvidos, tendo em conta vários aspetos, incluindo o comportamento e o respeito", disse a polícia num comunicado.