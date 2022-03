Atleta do Perafita agredido por adepto durante invasão de campo

Bernardo Monteiro Hoje às 23:13, atualizado às 23:14 Facebook

Um jogador do Perafita terá sido agredido por um adepto, na partida contra o Candal, a contar para a divisão de Elite de sub-23. Presidente do Candal admite invasão de campo, mas desmente a agressão.

Tudo começou quando um atleta do emblema matosinhense cometeu uma falta, que gerou confusão entre os atletas das duas equipas, tendo o árbitro sanado a situação, expulsando um jogador do Perafita e outro do Candal. Terá sido aí que um adepto saltou da bancada para o campo e agrediu o atleta em questão, tendo sido posteriormente identificado pelas autoridades presentes no Estádio Rei Ramiro, no Candal, e depois convidado a sair do recinto desportivo.

Após estes momentos conturbados o jogo prosseguiu e o Candal venceu, por 2-1.

Israel Mota, presidente do Perafita, classifica estas situações como "escusadas", mas iliba a equipa gaiense de qualquer culpa nesta situação. "Infelizmente é impossível controlar todos os adeptos. Quem deveria ser castigado era esse indivíduo, em vez de agora o clube ter de pagar uma multa. Pessoas destas não fazem falta no futebol", considera o dirigente.

Já Ismael Martins, líder máximo do Candal, confirma a existência de uma invasão de campo por parte do adepto, mas afirma que não houve qualquer agressão da parte do indivíduo.