Atleta do Uganda bate recorde do mundo dos 10 mil metros

JN/Agências Ontem às 23:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O ugandês Joshua Cheptegei bateu esta quarta-feira em Valência o recorde do mundo dos 10 mil metros, com a marca de 26.11,00 minutos, retirando assim da lista de máximos o etíope Kenenisa Bekele.

O atual campeão do mundo, de 24 anos, esteve sempre em ritmo para recorde, superando em seis segundos e meio o tempo de Bekele (26.17,53), feito em agosto de 2005 em Bruxelas.

Cheptegei já tinha conseguido o recorde dos 5 mil metros e também à custa de Bekele - foi a 14 de agosto, no Mónaco, com o "crono" de 12.35,36 minutos.

Minutos antes, o estádio Túria, de Valência, já tinha assistido à queda de outro máximo mundial, o dos 5 mil metros em femininos, através da etíope Letensebet Gidey.

Cheptegei, que até esta quarta-feira era apenas o 18.º mais rápido em 10.000 metros, teve agora as condições ideais para uma corrida muitíssimo rápida.

A agência holandesa Global Sports Communication, que gere a carreira do ugandês, organizou esta sessão de Valência e recorreu a três "lebres" de grande qualidade, montando um sistema eletrónico que informava o tempo ao longo da pista.

Por outro lado, os recordes desta quarta-feira relançam a discussão sobre as novas "sapatilhas mágicas", sobretudo as da Nike. Os novos modelos da empresa, que foram autorizados pela World Athletics, têm sido apontados como tendo forte influência na qualidade das marcas de alto nível obtidas esta época no meio-fundo.