Atleta do Vitória de Guimarães sagra-se campeão do mundo de kickboxing

O atleta de kickboxing do Vitória de Guimarães Nuno Mendes sagrou-se, esta sexta-feira, campeão do mundo, na Turquia, na categoria de mais de 91 quilos, derrotando na final o representante da Costa do Marfim, Pierre Michael Vodi.

"Estou muito feliz por levar comigo este título de campeão do mundo para Portugal e para a minha cidade, Guimarães, para a família e o meu clube, o Vitória Sport Clube e para todos os meus colegas de treino. Sem esquecer os meus Mestres Alberto Costa e Katy Matos, que sempre acreditaram em mim e muito me ajudam na minha evolução como atleta e pessoa! Obrigado a todos", disse o campeão nacional ao JN.

Nuno Mendes disputou e venceu o campeonato do mundo da modalidade (ISKA World Championships de Kickboxing) que decorreu no pavilhão Daima Spor Kompleksi em Kemer, uma pequena cidade no sul da Turquia.

PUB

Antes de atingir a final, Nuno Mendes derrotou os representantes das seleções da Alemanha, nos quartos final, de Marrocos, na meia final e da Costa do Marfim, na final. Nesta última prova, o costa-marfinense Pierre Michael Vodi desistiu a meio do primeiro round.