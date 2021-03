JN Hoje às 20:48 Facebook

Valentin Delluc, um conhecido atleta francês conhecido por testar os seus limites - e os da gravidade - sobrevoou ruas de Avoriaz, nos Alpes franceses, desertas devido ao confinamento. O vídeo do piloto a praticar speedriding, um desporto radical que mistura o parapente com o esqui, está a conquistar os internautas.

As surpreendentes acrobacias de Valentin Delluc, filmadas e divulgadas pela Red Bull, tornaram-se virais nas redes sociais. Entre a velocidade e a adrenalina, no ar e na terra, o aventureiro piloto francês serpenteia as ruas pintadas de branco, ora suspenso pelo parapente, ora com as pranchas de esqui a deslizar na neve.

Veja o vídeo aqui: