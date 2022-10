Atleta iraniana compete sem o "hijab" na Coreia do Sul

JN Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A atleta iraniana de escalada Elnaz Rekabi decidiu competir na Coreia do Sul sem o "hijab", num sinal de resistência às apertadas leis islâmicas impostas sobre as mulheres.

Elnaz Rekabi, atleta iraniana de escalada, competiu sem o "hijab", ignorando a lei do Irão que obriga as mulheres a usar aquela peça de vestuário que cobre a cabeça mesmo em competições realizadas fora do país.

O ato simbólico, ocorrido nas competições de escalada da Ásia, na Coreia do Sul, é mais um sinal de resistência das mulheres iranianas às restritas normas islâmicas.

PUB

O Irão continua em ebulição social em consequência da morte de Mahsa Amini, de 22 anos, por uso incorreto do véu islâmico. Os protestos já resultaram na morte de mais de uma centena de pessoas.