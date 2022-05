Atleta francês socorrido em prova de triatlo em Lisboa morre no hospital

Rogério Matos Hoje às 16:31, atualizado às 17:36 Facebook

Um atleta francês de 46 anos que foi socorrido no Rio Tejo no sábado, durante uma prova de triatlo, morreu domingo no hospital de Santa Maria. A informação foi avançada pela organização da prova "Challenge Lisboa" nas redes sociais, esta segunda-feira.

O atleta sentiu-se mal durante a natação, a primeira das três fases da prova. Foi socorrido e levado para a tenda de emergência médica montada pela organização. Daqui foi transportado para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde veio a falecer este domingo.

Esta é a segunda morte em provas desportivas em Lisboa durante o fim de semana. No domingo, morreu um atleta neerlandês durante a Meia Maratona de Lisboa.