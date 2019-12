Atleta de 50 anos volta às medalhas após 38 anos de intervalo na competição

Hoje às 18:44 Facebook

Christina Tham não teve uma carreira desportiva com linha reta. Começou na natação, passou pela advocacia e enveredou mais tarde pelo hóquei subaquático. Aos 50 anos, venceu duas medalhas desta última modalidade nos Jogos do Sudeste Asiático, que acontecem até 11 de dezembro, nas Filipinas.

A primeira vez de Christina Tham nos Jogos do Sudeste Asiático ("SEA Games") aconteceu em 1981 quando tinha 12 anos. Natural de Singapura, a então jovem nadadora saiu de Manila com uma medalha de prata na prova de 4x100 metros livres.

Trinta e oito anos depois, volta à mesma competição e aos prémios: aos 50 anos, venceu duas medalhas de ouros na prova de hóquei subaquático.

O hóquei debaixo de água (em estreia nos Jogos do Sudeste Asiático) é semelhante ao que acontece em terra: com a ajuda de um pequeno taco, os jogadores empurram o disco que está no chão da piscina.

Tham fez parte da equipa de Singapura que venceu dois jogos na competição e onde a atleta marcou dois golos.

E como é que a jovem de 12 anos chegou até ao desporto? O pai teve uma grande quota-parte neste futuro. Após um susto com o progenitor, que quase se afogou num lago, Christina Tham decidiu aprender a nadar aos sete anos.

A natação tornou-se coisa séria, até que chegou aos Jogos do Sudeste Asiático em 1981 e venceu uma medalha de prata.

Nos dois anos seguintes, ganhou outra medalha, mas depois veio um interregno de mais de três décadas. Durante este intervalo, trabalhou na área da advocacia.

Em 2005 houve outro momento de viragem. Após ler uma notícia sobre hóquei subaquático, Tham investigou mais sobre a modalidade. Pareceu-lhe tão interessante e entusiasmante, que o desporto voltou a entrar na sua vida.

"Pensei que praticar um desporto de equipa permitiria desenvolver-me como pessoa. Descobri que perdi algumas coisas quando pratiquei desportos solitários", esclarece a atleta de 50 anos, citada pela BBC.

Em 2019, voltou exatamente ao mesmo sítio onde foi feliz: ao "SEA Games" e às Filipinas. Regressou às medalhas num novo desporto e numa nova idade.