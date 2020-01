Atletas de 22 nacionalidades correram na Meia Maratona Manuela Machado

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:29, atualizado às 15:56 Facebook

Perto de quatro mil atletas de 22 nacionalidades correram este domingo mais uma edição da Meia Maratona Manuela Machado, enchendo a cidade de Viana do Castelo de cor e animação.

Foi "a maior e mais internacional prova de sempre", com os galegos a participar em força. "Cerca de mil atletas oriundos de vários pontos da vizinha Galiza" prestaram prova, segundo o presidente da Câmara de Viana, José Maria Costa. "É a grande festa do atletismo em Viana do Castelo. É a nossa maior prova e que conta também para o calendário espanhol", disse o autarca, destacando: "Foi a maratona mais internacional de sempre. Significa que é uma prova madura e tem uma grande repercussão internacional".

José Maria Costa afirmou ainda que a 22ª edição disputada este domingo e que foi vencida pelo portugueses Luís Saraiva do Sporting Clube de Braga (masculino) e Solange Jesus do Sporting Clube de Portugal (feminino), "é uma grande homenagem à grande campeã Manuela Machado". "Além de ser a nossa campeã, com grande prestígio e orgulho dos portugueses, é também aquela que tem dinamizado um grande projeto educativo na promoção do desporto e do atletismo em Viana", frisou.

Antes da partida foi cumprido um minuto de silêncio em homenagem do piloto Paulo Gonçalves, que perdeu a vida há uma semana durante a sua participação no Rally Dakar2020.

"Há gente que, se calhar, queria que isto corresse mal, mas sou imune e surda nestes dias"

A atleta organizadora (campeã mundial de maratona em 1995 e campeã europeia em 1993 e 1998) manifestou a sua "alegria e gratidão" pelo sucesso da prova com o seu nome. E disse: "Há gente que, se calhar, queria que isto corresse mal, mas sou imune a essa coisas. Sou surda nestes dias. O que eu quero é que quem gosta de mim, esteja comigo e quem gosta de Viana esteja aqui".

Manuela Machado, comentou de resto a importância da presença em peso dos galegos este domingo naquela cidade. "Falei com vários e eles dizem-me que é das provas mais bem organizadas que conhecem e que já é um clássico no calendário deles e não podem faltar", referiu.

Entre a corrida com cerca de 21 quilómetros e a caminhada com cinco quilómetros em plena cidade, participaram cerca de cinco mil atletas. O evento é organizado pelo clube Cyclones Sanitop de Manuela Machado e pela Câmara Municipal de Viana.