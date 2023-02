Atletas de países rivais provam que por elas não havia guerra

O Clube de Escalada de Braga acolhe no Estádio 1.º Maio crianças russas e ucranianas, que praticam desporto em sã convivência e dizem não entender a razão dos dois países estarem em guerra.

No Clube de Escalada de Braga (CEB) multiplicam-se os sinais de união na diversidade, através do acolhimento de atletas, de várias nacionalidades, na prática de desporto. Num espaço próprio, no interior do mítico Estádio 1.º de Maio, quatro dezenas de jovens de ambos os sexos aplicam-se com afinco no treino, por onde também passam habitualmente uma centena de adultos. Portugueses, espanhóis, belgas, polacos e norte-americanos, entre outros, aproveitam para desenvolver capacidades motoras, como o equilíbrio, a coordenação e a força, na mira do fomento desportivo e de um maior conhecimento pessoal.

A fama do clube de fazer trabalho social, ao nível do desporto adaptado e com refugiados, chamou a atenção de jovens de Leste, de momento em Braga, fugidos da guerra. Há um ano, quando rebentou o conflito, não havia russos, nem ucranianos no CEB. Mas tudo mudou. Apareceu uma criança, outra a seguir e de repente já são seis, das duas nacionalidades. São os próprios jovens que divulgam a atividade, dão-se bem e não querem saber de rivalidades. "Fazemos com prazer este papel de integração. A guerra não é para miúdos. Queremos que esqueçam o mal que está a acontecer. Aqui fazem desporto, socializam e dão-se todos bem", destaca, ao JN, Filipe Costa, presidente e treinador do CEB, fundado em 2011, em Braga.