Atletas dividem a medalha de ouro no salto em altura

É um dos momentos altos do dia nos Jogos Olímpicos. O italiano Gianmarco Tamberi e o catari Mutaz Essa Barshim fizeram a festa no lugar mais alto do pódio no salto em altura.

Depois de saltarem até 2,37 metros sem erros, ambos tentaram alcançar uma marca mais alta (2,39 metros) mas tanto Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim falharam.

A solução regulamentar era fazer o chamado 'jump-off', ou seja prosseguir com altura mais baixa até alguém falhar. Ou então prescindir disso, repartindo o triunfo.

"Podemos ter os dois a medalha de ouro?", perguntou Barshim. Perante a resposta afirmativa do oficial de prova e de Gianmarco concordar, os dois atletas acabaram mesmo por dividir o ouro e fazer a festa no pódio.

Ficaram ambos com 2,37, tal como o bielorusso Maksim Nedesekau, este com um percurso com derrube.

Veja o momento: