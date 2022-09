Atletas não binários podem participar na Maratona de Boston de 2023

JN/Agências Hoje às 11:36 Facebook

Atletas não binários vão passar a poder competir na Maratona de Boston, nos Estados Unidos (EUA), em abril de 2023, sem precisarem de se registar como membros das divisões feminina e masculina.

No dia em que abriram as inscrições para a prova, a Associação de Atletismo de Boston, revelou que são esperados 30 mil corredores para a 127.ª edição de uma das maratonas mais prestigiadas do mundo, agendada para 17 de abril de 2023.

Além disso, a entidade disse que está a trabalhar para expandir as oportunidades para pessoas não binárias nas outras corridas que promove, como os 5 mil metros, os 10 mil metros e a meia maratona.