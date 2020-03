Atletas olímpicos portugueses querem adiamento do evento

Hoje às 18:14 Facebook

Comissão de Atletas Olímpicos já informou o Comité Olímpico da vontade da "maioria dos atletas portugueses integrados no projeto Tóquio 2020".

Enquanto o Comité Olímpico não se decide sobre o adiamento ou não dos Jogos Olímpicos deste ano, a Comissão de Atletas Olímpicos anunciou esta segunda-feira que "a maioria dos atletas portugueses integrados no Projeto Tóquio 2020 defende o adiamento do evento", agendado para o Japão, por causa da pandemia da Covid-19.

"Todos os 89 atletas, já classificados ou não, receberem um questionário a propósito do assunto, ao qual responderam 74. "Destes, 89% são da opinião de que os JO deveriam ser adiados, com cerca de dois terços a advogar o adiamento para 2021", lê-se no comunicado. Por outro lado, "82% dos atletas consideram que, a manterem-se as datas atuais, os Jogos Olímpicos não seriam justos do ponto de vista desportivo".

A nota, assinada por João Rodrigues, presidente da CAO, adianta, por fim, que "apenas 42% considera ter as condições mínimas para treinar, embora sem a exigência que a preparação Olímpica obriga".