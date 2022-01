Atlético de João Félix completa reviravolta com final emocionante

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 22:13 Facebook

Colchoneros marcaram dois golos para lá dos 90 minutos para selar a vitória frente aos valencianos.

Na partida da jornada 22 da Liga espanhola, o Atlético de Madrid regressou às vitórias em duelo que contou com três portugueses - João Félix pelo Atlético, Thierry Correia e Gonçalo Guedes pelo Valência. A equipa da casa evitou a derrota já perto do final (3-2).

Musah marcou primeiro para os valencianos, assistido por Gonçalo Guedes, e Hugo Duro fez as redes balançar perto do intervalo. Já na segunda parte, o técnico do Atlético Madrid, Diego Simeone, substituiu João Félix para colocar o defesa Felipe, numa altura em que a equipa perdia por 2-0, e foi assobiado pelos adeptos colchoneros. Matheus Cunha ainda reduziu aos 64 minutos para o Atlético, mas a emoção veio já perto do final.

Aos 90+1 Correa empatou para a formação caseira e aos 90+3 Hermoso fechou o marcador, completando a reviravolta ao cair do pano. O Atlético de Madrid regressou assim às vitórias, após ter perdido os últimos dois jogos frente à Real Sociedad e Athletic Bilbao.