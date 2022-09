Atlético de Madrid, com João Félix a começar no banco, goleia Celta de Vigo

JN/Agências Hoje às 00:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Atlético de Madrid, com João Félix a iniciar o jogo no banco, venceu, este sábado, na receção ao Celta de Vigo por 4-1, na quinta jornada da Liga espanhola, e subiu provisoriamente ao quarto lugar.

Depois do triunfo frente ao F. C. Porto, por 2-1, na quarta-feira, os "colchoneros" voltaram a vencer em casa, começando a construir o triunfo logo aos nove minutos, graças a um golo do argentino Angel Correa.

Depois, a supremacia do Atlético foi materializada na segunda parte, com mais três golos. O médio argentino Rodrigo de Paul fez o 2-0, aos 50 minutos, o belga Yannick Carrasco aumentou para 3-0, aos 66, e um autogolo do defesa galego Unai Nuñez, aos 82, fechou a contagem, já depois de o Celta ter reduzido para 3-1, aos 71, pelo médio Gabriel Veiga.

PUB

João Félix foi aposta do treinador Diego Simeone aos 63 minutos, a render Angel Correa, enquanto o avançado português Gonçalo Paciência nem sequer foi convocado para a equipa galega por estar a contas com uma lesão muscular.

Com este triunfo, o Atlético de Madrid subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 10 pontos, numa tabela liderada, também provisoriamente, pelo FC Barcelona, com 13, seguido do Real Madrid, que recebe no domingo o Maiorca e pode recuperar a liderança, com 12, e do Villarreal, com 10, que tem uma deslocação difícil a Sevilha, no domingo, para defrontar o Betis.

Antes do jogo no Wanda Metropolitano, o Barcelona goleou hoje em Cádis por 4-0, num jogo marcado por uma interrupção de 35 minutos enquanto foi prestada assistência médica a um espetador.

O Barcelona só na segunda parte conseguiu desbloquear a resistência do Cádis, com golos do neerlandês Frank de Jong, aos 55, do polaco Robert Lewandowski, aos 65, e já depois da interrupção da partida, por Ansu Fati e pelo francês Ousmane Dembelé, aos 86 e 90+2 minutos, respetivamente.

Noutro jogo já disputado, o Rayo Vallecano recebeu e venceu o Valência, por 2-1, com a equipa da casa a chegar ao 2-0 aos cinco e 52 minutos, pelo médio Isi Palazon, e através de um autogolo do médio Nico, respetivamente, vantagem que a formação visitante minimizou aos 90+3, pelo central Mouctar Diakhaby, após assistência do internacional sub-21 português André Almeida.

Pela equipa do Valência foi titular o lateral direito português Thierry Correia, que jogou os 90 minutos, enquanto o seu compatriota André Almeida, contratado ao Vitória de Guimarães, foi lançado em campo aos 77, a render Hugo Guillamon.

Entretanto, o Sevilha, que vinha de quatro jogos sem vencer, com três derrotas e um empate somados (apenas venceu na primeira jornada na receção ao Cádis, por 1-0), quebrou esse ciclo negativo ao vencer hoje o Espanyol, na Catalunha, por 3-2.

A equipa andaluza chegou ao 3-0, com golos do argentino Erik Lamela logo no primeiro minuto, e um 'bis' do lateral direito Jose Angel Carmona, aos 26 e 45, mas o Espanyol conseguiu reduzir ainda antes do apito para o intervalo, aos 45+4, por Joselu, de penálti.

Na segunda parte, a equipa de Julen Lopetegui ainda teve de sofrer para garantir a segundo vitória no campeonato, sobretudo depois de o dinamarquês Martin Braithawite ter reduzido para 3-2, aos 62.