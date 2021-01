Atlético de Madrid consolida liderança em Espanha com triunfo em Cadiz

JN/Agências Hoje às 19:22 Facebook

O Atlético de Madrid reforçou, este domingo, a liderança da Liga espanhola ao vencer (4-2) fora o Cadiz na 21.ª jornada.

No Estádio Ramón de Carranza, o avançado uruguaio Luis Suárez, oferta do Barcelona no defeso, voltou a ser determinante, ao marcar dois golos, o primeiro, aos 28 minutos, e o terceiro, aos 50, de penálti, para liderar a tabela de melhores marcadores, o "pichichi", com 14 tentos.

Saúl Ñíguez, aos 44 minutos, e Koke, aos 88, apontaram os outros tentos nos colchoneros, que contaram de início com o internacional luso João Félix, substituído aos 60 minutos.

Pela equipa da casa, bisou o veterano avançado Álvaro Negredo, aos 35 e 71 minutos, o primeiro para empatar o jogo a um e o segundo para encurtar a desvantagem para um golo e manter a emoção no encontro quase até final.

Na classificação, o Atlético de Madrid passou a contar 50 pontos, em 19 jogos, contra 40 do Real Madrid, que disputou 20 encontros. Os merengues perderam no sábado na receção ao Levante (1-2) e podem ser igualados pelo Barcelona.

No primeiro encontro do dia, o Getafe empatou a zero na receção ao Alavés.