Atlético de Madrid dá a volta e continua firme no topo

JN/Agências Hoje às 23:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois golos do uruguaio Luis Suárez garantiram, esta quinta-feira, ao Atlético de Madrid a reviravolta na visita ao Eibar (2-1), em jogo da 19.ª jornada da Liga espanhola, seguindo na liderança do campeonato.

O resultado lança o Atleti, que lançou João Félix em campo após o intervalo, para os 44 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o Real Madrid, e numa fase em que tem um jogo a menos do que o rival e vizinho, assim como para o Barcelona, terceiro a 10.

O Eibar, por seu lado, voltou a não conseguir vencer e é 15.º, com 19 pontos, apenas dois acima dos lugares de descida.

A partida começou com um momento raro: ao 12.º minuto de jogo, o guarda-redes sérvio Dimitrovic converteu uma grande penalidade face ao esloveno ex-Benfica Jan Oblak, marcando o primeiro golo da carreira e o primeiro de um guarda-redes em 10 anos na prova.

Num jogo cinzento, com poucas oportunidades flagrantes de golo, foram dois erros defensivos da equipa de Paulo Oliveira, titular no centro da defesa, a fazer a diferença: aos 40, um passe intercetado por Llorente permitiu a Suárez empatar.

O avançado uruguaio sofreu falta na área ao cair do pano, encarregando-se de converter o penálti com um "panenka" para dar a vitória aos colchoneros e apontar o 11.º na prova, igualando na frente da lista dos marcadores o ex-companheiro de equipa Lionel Messi.

Antes, o Valência, com Thierry Correia titular e Gonçalo Guedes em campo desde os 68 minutos, voltou a marcar passo, ao empatar 1-1 na receção ao 19.º e penúltimo Osasuna, com os 'che' a chegarem aos 20 pontos, no 14.º posto, e a equipa de Pamplona a chegar aos 16, dois abaixo da linha de água.

PUB

Barcelona sobre para seguir na Taça do Rei

Também esta quinta-feira, o Barcelona necessitou do prolongamento para derrotar o Cornellà, do terceiro escalão, por 2-0, nos 16 avos de final da Taça do Rei de Espanha, num jogo em que os blaugrana desperdiçaram dois penáltis.

A jogar fora, o Barça, que contou com o português Francisco Trincão a titular, desperdiçou dois penáltis no tempo regulamentar, primeiro pelo bósnio Pjanic, aos 39 minutos, e depois pelo francês Dembélé, aos 79.

Foi já no prolongamento, aos 90+2 minutos, que a equipa de Ronald Koeman, desfalcada do castigado Messi, chegou à vantagem, por Dembélé, que se redimiu do penálti desperdiçado.

Aos 120+1 minutos, o dinamarquês Braithwaite fixou o resultado final, afastando o Cornellà, que tinha surpreendido na ronda anterior, ao eliminar o Atlético de Madrid.

Já o Athletic Bilbau, a jogar no terreno no Ibiza, também do terceiro escalão, ainda apanhou um susto, quando a equipa da casa se adiantou no marcador aos 12 minutos, com um golo de Javier Mateo.

No entanto, a equipa basca conseguiu dar a volta ao marcador na segunda parte, com golos de Raul Garcia, aos 52 minutos, e de Unai Nunez, já aos 90+1, seguindo em frente na competição.