Atlético de Madrid, Liverpool e Milan na rota dos dragões

O F. C. Porto vai defrontar os espanhóis do Atlético de Madrid, de João Félix, o Liverpool, de Diogo Jota, e os italianos do AC Milan, de Rafael Leão, no Grupo B da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os dragões, vencedores em 1887 e 2004, vão ter pela frente três equipas nas quais jogam jogadores internacionais portugueses pela seleção principal e pelos sub-21, dois dos quais já vestiram de azul e branco, João Félix nos escalões de formação e Diogo Jota pela equipa principal em 2016/17, por empréstimo dos colchoneros.

O Atlético de Madrid sagrou-se campeão da La Liga, o Liverpool (seis vezes campeão europeu), ficou em terceiro lugar na Premier League e o AC Milan (sete títulos da Champions) foi segundo na Série A.

A fase de grupos realiza-se a 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 2 e 3 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 7 e 8 de dezembro (sexta e última).