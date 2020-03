Atlético de Madrid elimina Liverpool

Ontem às 22:51 Facebook

"Colchoneros" vencem em Inglaterra por 3-2 e festejam apuramento para os quartos de final da Champions. PSG também qualificado.

Após o triunfo da primeira mão (1-0), o Atlético voltou a ganhar ao Liverpool, por 3-2, esta quarta-feira.

Em Anfield, o campeão de 2019 marcou primeiro, com um remate do holandês Wijnaldum, e atirou a decisão da eliminatória para o prolongamento.

O brasileiro Firmino fez o 2-0 para os "reds" e pôs as bancadas em delírio, só que a resposta do Atlético foi avassaladora. Marcos Llorente bisou e igualou a 2-2 e Morata ainda fez o 3-2 para os "colchoneros", já no minuto 120.

Em Paris, entretanto, o PSG também se qualificou para os quartos de final. O campeão francês venceu o Dortmund, por 2-0 (Neymar e Bernat) e deu a volta à derrota da primeira mão, na Alemanha, por 2-1.