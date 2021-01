JN Hoje às 19:08 Facebook

O Atlético de Madrid foi eliminado na terceira ronda da Taça do Rei ao perder no terreno dos catalães do Cornellá, da 2.ª Divisão B, terceiro escalão de futebol espanhol, por 1-0.

O único golo do encontro foi apontado logo aos 7 minutos, por Adrian Jimenez.

O internacional português João Félix fez parte das opções iniciais do treinador Diego Simeone no conjunto colchoneros, mas não evitou a derrota e a eliminação da prova.