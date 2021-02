Atlético de Madrid ganha em Granada e reforça liderança da liga espanhola

JN/Agências Hoje às 16:41 Facebook

O Atlético de Madrid, ainda sem o português João Félix, ampliou este sábado para oito pontos a vantagem na liderança da Liga espanhola de futebol, com mais um triunfo tangencial, por 2-1, na visita ao Granada, na 23.ª jornada.

O guarda-redes Rui Silva e o defesa Domingos Duarte foram titulares nos granadinos - o jovem médio Domingos Quina entrou no segundo tempo e João Costa voltou a ser o guarda-redes suplente - que deram boa réplica, mas não impediram o regresso aos triunfos do conjunto treinado por Diego Simeone, que vinha de inesperado empate caseiro (2-2) com o Celta de Vigo.

Os golos surgiram só no segundo tempo, o primeiro para os visitantes, por intermédio de Llorente, aos 63 minutos, que, na linha limite da área, rematou rasteiro, ao primeiro poste.

O empate tardou somente três minutos, com o recém-entrado Herrera, em desequilíbrio, a rematar, a bola a desviar no antigo defesa do F. C. Porto Felipe e a enganar o ex-benfiquista Oblak, atual guarda-redes do Atlético de Madrid.

O tento decisivo, da autoria do argentino Correa, também contou com o contributo, involuntário, de um defesa, pois a bola desviou em Vallejo e descreveu um arco impossível de travar por Rui Silva.

Infetado com o novo coronavírus, João Félix termina este sábado os 10 dias de isolamento e não integrou as opções dos colchoneros.

O Atlético de Madrid soma agora 54 pontos, em 21 jogos, mais oito do que o Real Madrid, que tem um jogo a mais, e mais 11 do que o FC Barcelona, que esta noite recebe o Alavés. O Granada é oitavo classificado, com 30 pontos.