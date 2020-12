Atlético de Madrid passa Natal na liderança da Liga espanhola

JN/Agências Hoje às 21:47 Facebook

O Atlético de Madrid ganhou esta terça-feira, por 2-0, na deslocação ao recinto da Real Sociedad, e vai passar o Natal na liderança isolada da Liga espanhola, com menos jogos do que os rivais à 15.ª jornada.

Este êxito deixa os colchoneros com 32 pontos nos 13 desafios que já disputou, mais três do que o Real Madrid, com 14 encontros realizados, e seis do que a Real Sociedad, com 16 partidas.

O FC Barcelona, que esta noite visita o Valladolid, é sexto com 21 pontos em 13 encontros.

Sem João Félix, baixa de última hora de devido a uma amigdalofaringite, que resultou em febre e mal-estar generalizado, os colchoneros só construíram o triunfo no segundo tempo.

O desafio começou a ser desbloqueado em lance de bola parada, aos 49 minutos, em livre de Carrasco, ao qual Mário Hermoso correspondeu com cabeceamento vitorioso.

A partida ficou sentenciada aos 74, em lance de insistência concluído com 'bomba' de Marcos Llorente, em bola solta na zona frontal.

Gonçalo Guedes foi impotente para conseguir inverter o mau momento do Valência, que perdeu em casa por 1-0 com o Sevilha, no que foi o quinto jogo sem vencer da equipa, que teve ainda Thierry Correia no banco.

Suso, aos 81 minutos, resolveu e colocou os andaluzes no quinto lugar, com 23 pontos em 13 jogos, a dois do Villarreal, que tem mais um desafio e ocupa a derradeira vaga de acesso à Liga dos Campeões, enquanto o conjunto "che" caiu para 13.º, com 15 pontos.

O Osasuna terminou o jogo com 10, ainda assim arrancou um empate 2-2 em casa do Elche, interrompendo assim um ciclo de quatro derrotas consecutivas: ainda assim, partilha o último lugar com o Huesca, do suplente Luisinho, que empatou 1-1 em casa com o Levante de Ruben Vezo.

Ainda hoje o Barcelona visita o Valladolid, enquanto o Villarreal recebe o Athletic Bilbau.