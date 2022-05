Atlético de Madrid prepara proposta por jogador português

JN Hoje às 11:45 Facebook

Crespo, médio do Fenerbahçe, está na lista de compras do clube espanhol, que vai ter de abrir os cordões à bolsa para convencer os turcos.

Miguel Crespo, médio português do Fenerbahçe, realizou uma excelente temporada na Turquia e está a ser apontado como possível reforço do Atlético de Madrid. De acordo com informações a circular em Istambul, o clube espanhol está a preparar uma proposta de 15 milhões de euros para garantir o jogador, de 25 anos, que soma 25 jogos e um golo pela equipa turca.

Antes de rumar ao Fenerbahçe em janeiro, Crespo destacou-se no Estoril durante duas épocas e meia. Antes jogou na equipa sub-23 canarinha e acumulou ainda uma passagem pela equipa B do Braga. Crespo é natural de Viana do Castelo.