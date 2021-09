Atlético de Madrid recorre do castigo a João Félix

JN/Agências Hoje às 16:29 Facebook

Depois de a Real Federação Espanhola de Futebol ter confirmado o castigo de dois jogos a João Félix, após a expulsão no jogo contra o Athletic Bilbao (0-0), o Atlético de Madrid apreentou recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)

Com esta medida, o emblema da capital espanhola espera que o TAD suspenda preventivamente o castigo antes de sábado, podendo assim João Félix atuar frente ao Alavés, em encontro da sétima jornada da liga espanhola, com o organismo judicial a tomar uma posição definitiva mais tarde.

O internacional já cumpriu um encontro de castigo na última ronda, na terça-feira, no triunfo do Atlético Madrid no campo do Getafe (2-1).

No embate contra os bascos o português levou amarelo e não gostou da sanção, tendo levado o dedo à cabeça, na direção do juiz da partida, como que a dizer que algo não estaria bem com ele.

O árbitro dessa partida escreveu no relatório que João Félix lhe faltou ao respeito ainda no relvado e que, já a caminho dos balneários, o avançado português teve um comportamento antidesportivo.

Por essa razão, as instâncias disciplinares espanholas acrescentaram mais um jogo de castigo do que é habitual em expulsões por duplo amarelo.

O Atlético Madrid defendeu que Félix viu o segundo cartão amarelo de forma injusta, já que reagiu a uma má decisão do árbitro, que não marcou falta sobre o antigo jogador do Benfica.