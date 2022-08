Atlético de Madrid rejeita 130 milhões de euros por João Félix

JN/Agências Hoje às 18:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Segundo o jornal "AS", o Atlético de Madrid rejeitou uma proposta do Manchester United, no valor de 130 milhões de euros, por João Félix.

A intenção do emblema madrileno é segurar o jovem português - que custou 126 milhões de euros em 2019/20, vindo do Benfica - e construir uma equipa capaz de se adequar às características do avançado. Nesse sentido, o Atlético apontou para a cláusula de rescisão, de 350 milhões de euros, quando o Manchester United apresentou a proposta para adquirir o passe de Félix.

Após três temporadas nos colchoneros onde o jogador, de 22 anos, não conseguiu impor-se, ora por culpa de lesões, ora por não demonstrar em campo tudo o que Diego Simeone pretende, 2022/23 poderá ser o ano de afirmação do português, que no primeiro jogo oficial (vitória por 3-0 contra o Getafe) realizou uma grande exibição, ao contribuir com três assistências.

Esta será mais uma contratação falhada do Manchester United, que para esta temporada apenas se reforçou com Malacia, Christian Eriksen e Lisandro Martínez.