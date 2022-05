Atlético de Madrid sobe ao terceiro lugar

JN/Agências Hoje às 22:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O Atlético de Madrid subiu, nesta quarta-feira, ao terceiro lugar da Liga espanhola de futebol, após ganhar, por 2-0, na visita ao Elche, aproveitando novo deslize do Sevilha.

Depois de vencerem o eterno rival e novo campeão, o Real Madrid, por 1-0, os "colchoneros" voltaram a ser bem-sucedidos, com tentos do avançado brasileiro Matheus Cunha, aos 28 minutos, e do médio argentino Rodrigo de Paul, aos 62.

O êxito deixou a equipa de Diego Simeone com 67 pontos, a cinco do FC Barcelona, segundo, e a 14 do campeão Real Madrid, permitindo ainda ultrapassar, por um ponto, o Sevilha que não foi além de um 0-0 caseiro com o Maiorca.

Paralelamente, o Atlético de Madrid garantiu a Liga dos Campeões, uma vez que tem mais seis pontos do que o Betis, sobre quem tem vantagem no confronto direto.

A terceira igualdade consecutiva do Sevilha, equipa do antigo técnico do F. C. Porto Julen Lopetegui, custou a posição no pódio, ainda assim cinco pontos acima do Betis, quinto, na luta pelo quarto lugar, que ainda vale a Champions.

Florentino foi titular no Getafe que empatou 1-1 em casa do Osasuna, que não vence há quatro encontros e assim se despede da já ténue ilusão de ainda ir à Liga Conferência Europa.

O Getafe é 15.º, com 38 pontos, ficando quase a salvo, pois está cinco pontos acima da linha de água quando há somente seis pontos em disputa.

PUB

O Alavés ganhou ao Espanyol por 2-1, contudo continua em penúltimo, com 31 pontos, a quatro do Cadiz, em posição de salvação, mas ainda com um jogo por disputar.