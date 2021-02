Atlético de Madrid sofre segunda derrota na Liga

JN/Agências Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder Atlético de Madrid sofreu, diante do Levante, a segunda derrota (2-0) na Liga espanhola e primeira em casa, e pode ver os perseguidores Real Madrid, Barcelona e Sevilha aproximarem-se.

Poucos dias depois de ter empatado (1-1) no reduto do mesmo adversário, num jogo em atraso da segunda ronda, a formação orientada por Diego Simeone, que apostou em João Félix no onze inicial, voltou a tropeçar e a confortável almofada pontual que já teve, pode ficar reduzida a três pontos, caso o segundo colocado Real Madrid vença ainda este sábado o Valladolid.

Na partida da 24.ª jornada, os remates certeiros de Jose Morales, quando decorria o minuto 30, e de Jorge de Frutos (90+5), já nos descontos, e sem Jan Oblak na baliza, garantiram a vitória para os forasteiros, que tiveram o central luso Rúben Vezo de início, após dois empates e duas derrotas.

Os colchoneros só tinham perdido no reduto do Real Madrid (2-0, em 12 de dezembro de 2020), à 13.ª jornada, somando, depois disso, nove vitórias e dois empates. Agora, contabilizam apenas uma vitória nas últimas quatro rondas.

Com 23 jogos disputados, o Atlético manteve-se com 55 pontos, contra 49 dos 'merengues' (23 jogos), 46 do Barcelona (22) e 45 do Sevilha (22). O Levante subiu ao oitavo lugar, com 31 (24).

Horas antes, numa luta de aflitos, um golo do defesa Dani Calvo, aos 33 minutos, chegou para o Elche bater em casa o Eibar por 1-0, com os anfitriões a passarem a somar 21 pontos e a 'apanharem' na 17.ª posição os bascos, que hoje tiveram Rafa Soares na reta final do jogo, enquanto Paulo Oliveira não foi opção.

O Elche colocou um ponto final numa série de 16 jogos sem vencer para a La Liga, ao contrário do Eibar, que leva sete sem triunfar.