Atlético de Madrid supende três adeptos identificados por insultos racistas

Fazendo cumprir o regulamento interno do clube, o Atlético de Madrid decidiu suspender os adeptos identificados pelas autoridades policiais por insultos racistas no jogo com o Real Madrid.

O Atlético de Madrid decidiu suspender os três adeptos que foram identificados pelos insultos racistas dirigidos a Vinícius Jr, jogador do Real Madrid, no jogo entre as duas equipas, do último fim de semana.

Os "colchoneros" aplicaram, deste modo, o regulamento interno, sendo que os adeptos em questão poderão vir a ser expulsos caso venham a ser confirmados os factos dos quais foram acusados.

A polícia espanhola e o Atlético de Madrid ainda procuram identificar mais pessoas que tenham proferido insultos racistas, através da consulta de imagens de vídeo.