Atlético de Madrid vence Celta de Vigo com golo aos 89 minutos

Um golo de Memphis Depay aos 89 minutos garantiu, este domingo, o triunfo do Atlético de Madrid no terreno do Celta de Vigo, orientado por Carlos Carvalhal, em jogo da 21.ª jornada da liga espanhola.

A jogar reduzida a 10 desde os 70 minutos, devido ao vermelho direto mostrado a Savic, a equipa de Diego Simeone só chegou ao golo nos minutos finais, graças à estreia a marcar do neerlandês pelos "colchoneros", num encontro em que o português Gonçalo Paciência esteve no banco de suplentes do Celta de Vigo.

O Atlético de Madrid segue na quarta posição, com 38 pontos, menos um do que a Real Sociedad, que é terceira, com menos um jogo disputado.

O Celta de Vigo, que vinha de dois triunfos consecutivos, ocupa a 13.ª posição, com 23 pontos.