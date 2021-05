Atlético de Madrid vence e segura liderança da liga espanhola

JN/Agências Hoje às 18:29 Facebook

O Atlético de Madrid venceu (1-0), este sábado, no terreno do Elche, em jogo da 34.ª jornada, e mantém-se na liderança da liga espanhola, de olho nos encontros dos mais diretos perseguidores, Real Madrid e Barcelona.

Depois de na semana passada ter perdido na visita ao Athletic Bilbau, a equipa de Simeone regressou aos triunfos com um golo de Marcos Llorente, aos 23 minutos, já depois de ter visto o videoárbitro ditar, aos 16, a anulação de um golo por fora de jogo de Luis Suarez.

No terreno do Elche, que segue em zona de despromoção, o português João Félix entrou em campo aos 56 minutos para o lugar de Thomas Lemar e ainda viu a equipa da casa desperdiçar uma grande penalidade aos 90+1, com Fidel a atirar ao poste.

O Atlético de Madrid, que na próxima semana visita o Barcelona, soma 76 pontos, mais cinco do que os catalães, que no domingo se deslocam ao terreno do Valência, e do que o Real Madrid, que ainda hoje recebe o Osasuna

O Eibar, lanterna-vermelha, pôs fim a uma série de cinco derrotas consecutivas e venceu em casa o Alavés com um 'hat-trick' de Kike, que marcou aos três, 50 e 59 minutos, num jogo em que Paulo Oliveira foi titular, e Rafa entrou em campo aos 54 minutos, a tempo de fazer o passe para o último tento.