Atlético de Madrid vence Sevilha e sobe ao quinto lugar

O Atlético de Madrid, com João Félix a iniciar o jogo no banco, venceu, este sábado, o Sevilha, na Andaluzia, por 2-0, na sétima jornada da Liga espanhola, subindo, provisoriamente, ao quinto lugar.

O internacional espanhol Marcos Llorente colocou os "colchoneros" em vantagem, aos 29 minutos, e o colega de seleção Álvaro Morata fixou o resultado final, acentuando a crise na equipa de Julen Lopetegui, que segue num surpreendente 16.º lugar.

O internacional português João Félix só foi lançado aos 87 minutos, com a vitória praticamente assegurada, a render o lateral direito argentino Nahuel Molina.

Com estes três pontos somados, o Atlético Madrid ascendeu ao quinto lugar, com 13 pontos, em sete jogos, enquanto o Sevilha segue em 16.º lugar, dois acima da zona de despromoção, com cinco pontos nos mesmos sete encontros.

Nos outros jogos já disputados, o Valladolid surpreendeu o Getafe em casa deste, ao vencer por 3-2, enquanto o Villarreal não foi além de um nulo em Cádis.

O internacional português Domingos Duarte alinhou durante os 90 minutos no eixo da defesa do Getafe, mas não conseguiu evitar a derrota.

Ainda a contar para a sétima jornada, o Barcelona pode hoje ascender, provisoriamente, à liderança, ultrapassando o Real Madrid, que recebe no domingo o Osasuna, caso vença na deslocação a Maiorca.