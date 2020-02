Atlético de Madrid vence Villarreal com João Félix a marcar. Veja o golo

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:05 Facebook

O Atlético de Madrid venceu (3-1), este domingo, o Villarreal na 25.ª jornada da Liga espanhola. Recuperado de lesão, João Félix regressou em grande aos relvados, com um golo.

Os colchoneros até estiveram a perder - Paco Alcácer, aos 16 minutos, inaugurou o marcador, mas chegou ao empate por Correa. Na segunda metade, Koke e João Félix selaram a reviravolta do Atlético de Madrid.

Veja o golo do português:

Com este resultado, o Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar do pódio, em igualdade pontual (43) com o Sevilha, adversário da próxima jornada.