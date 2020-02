Atlético empatado em Valência

Ontem às 22:21 Facebook

Ainda sem João Félix, que está lesionado, os "colchoneros" estiveram a ganhar 1-0 e 2-1, mas acabaram empatados na partida de abertura da 24.ª jornada da liga espanhola.

Mais de 50 mil assistiram no Mestalla a um dos clássicos do futebol espanhol. Gonçalo Guedes foi titular na equipa do Valência.

Marcos Llorente adiantou o Atlético, Gabriel Paulista restabeleceu o empate e Thomas Parthey voltoua dar vantagem aos "colchoneros", que chegaram ao intervalo a vencer por 2-1. Já no segundo tempo, o francês Geoffrey Kondogbia fez o 2-2 final.

Foi o décimo empate do Atlético de Madrid, que pode perder o quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões, se o Sevilha, que corre um ponto atrás, vencer o Espanyol, em casa, neste domingo.

O Valência acumulou o oitavo empate, perdeu terreno na corrida à Champions e pode cair do sexto lugar no final da jornada.