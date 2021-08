Atlético Madrid anuncia avançado e Harry Kane esclarece futuro

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:44 Facebook

Em dia com poucas confirmações, o Atlético de Madrid oficializou a contratação de Matheus Cunha. Adil Rami está de regresso a França, pouco tempo depois de ter abandonado o Boavista.

Atlético Madrid: ​​​​​​​Matheus Cunha foi oficializado esta quarta-feira como reforço para o ataque do Atletico. O avançado brasileiro chega proveniente do Hertha de Berlim a troco de cerca de 26 milhões de euros, com o Hertha a ficar com 10% de uma venda futura. Matheus Cunha marcou oito golos na última época.

Tottenham: ​​​​​​​Harry Kane esclareceu os adeptos do Tottenham acerca do seu futuro. O avançado recorreu às redes sociais para confirmar que vai ficar nos 'Spurs' esta temporada. O inglês queria transferir-se para o Manchester City, que chegou a oferecer 150 milhões de euros, que foram recusados pelo presidente Daniel Levy.

Troyes: Adil Rami está de volta a França para representar o Troyes da Ligue 1. O defesa de 35 anos assinou por uma temporada com os franceses, depois de ter representado o Boavista na época passada.

Inter de Milão: Joaquin Correa está muito perto de se tornar reforço do Inter de Milão. O avançado expressou a sua intenção de sair da Lazio e o destino mais provável é o campeão italiano, segundo informa Fabrizio Romano, jornalista na Sky Sports. O avançado argentino deverá ser emprestado, com uma opção de compra obrigatória a rondar os 30 milhões de euros. Correa irá encontrar Simone Inzaghi, treinador que o orientou na Lazio.

Sevilha: Thomas Delaney vai reforçar o Sevilha de Julen Lopetegui. A informação é avançada pelo jornal espanhol "AS", que revela que o médio dinamarquês deverá custar entre 5 a 10 milhões de euros.

Rio Ave: Alhassane Sylla é o mais recente reforço do clube de Vila do Conde. O lateral direito senegalês de 26 anos chega proveniente do FC Annecy, que milita na quarta divisão francesa. Em Portugal Sylla já representou o União da Madeira, Famalicão e Cova da Piedade.