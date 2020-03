Atlético Madrid avança com regime de trabalho temporário

Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor executivo do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, anunciou, esta sexta-feira, numa carta enviada aos sócios, a decisão de aplicar um ERTE (Expediente de Regulação Temporal de Emprego) a todos os elementos ligados ao clube.

Depois do Barcelona foi a vez do Atlético de Madrid, equipa onde joga o português João Félix, comunicar a inevitabilidade de avançar com cortes nos salários. Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo dos colchoneros, falou numa crise com "consequências dramáticas" e referiu que a medida tem como objetivo garantir a "sobrevivência do clube".

"Infelizmente, e com o único objetivo de garantir a sobrevivência do clube, vemo-nos obrigados a solicitar um Expediente de Regulação Temporal de Emprego aos profissionais que, devido ao estado de emergência declarado no país, não podem realizar o seu trabalho por terem cessado por completo a sua atividade, assim como para àqueles em que a sua jornada laboral se viu reduzida de maneira relevante".

O CEO dos colchoneros salientou ainda as dificuldades que patrocinadores e outras empresas parceiras do clube estão a atravessar.

"Ambos os casos afetam tanto funcionários como jogadores e treinadores das nossas equipas. Estamos a trabalhar para minimizar o impacto da medida e limitá-lo ao estritamente imprescindível, para que quando regresse a competição tudo volte a funcionar como até agora. São decisões difíceis, mas a responsabilidade de salvaguardar o futuro do Atlético Madrid obriga-nos a tomá-la", afirmou.