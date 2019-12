Atlético Madrid com Félix titular regressa às vitórias

Ontem às 22:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Atlético de Madrid, com João Félix a titular, recebeu e venceu este sábado o Osasuna, por 2-0, e subiu provisoriamente ao quarto lugar da Liga espanhola, na 17.ª jornada da prova.

Na capital, os colchoneros regressaram aos triunfos no campeonato, depois de três jogos sem vencer, com golos de Morata, aos 67 minutos, e Saul, aos 75.

João Félix, que acabou substituído aos 82 minutos, voltou a ficar em branco e leva apenas dois golos em 13 jogos na sua época de estreia na Liga espanhola.

O Atlético de Madrid passou a somar 29 pontos, mas pode ainda cair para quinto classificado com o decorrer da jornada, caso o Getafe vença em casa o Valladolid, no domingo.

Em igualdade com os colchoneros no quarto lugar poderia estar o Athletic Bilbau, mas a formação basca ficou empatou 0-0 na receção ao Eibar, que contou com o defesa português Paulo Oliveira a tempo inteiro.

A quatro dias do clássico com o Real Madrid, o Barcelona empatou 2-2 na visita à Real Sociedad e pode ser ultrapassado pelo merengues, que jogam em Valência, no domingo.

O sueco Alexander Isak assinou o golo da igualdade dos bascos, aos 62 minutos, antes de o internacional português Nelson Semedo ter substituído Jordi Alba, aos 74, nos catalães.

O Barcelona chegou a estar em vantagem, depois de o francês Griezmann, aos 38, e de uruguaio Luis Suárez, aos 49, terem conseguido reverter a desvantagem, provocada pelo tento de Mikel Oyarzabal, aos 12, na conversão de uma grande penalidade.

Com este empate, o campeão, que somava quatro vitórias consecutivas no campeonato, isolou-se provisoriamente no primeiro lugar, com 35 pontos, mais um do que o Real Madrid, segundo classificado, que, no domingo, visita o Valência, oitavo colocado com 26.

A Real Sociedad, que somou o segundo empate seguido no campeonato e o terceiro jogo sem perder, isolou-se no quarto posto, com 28 pontos, mais um do que o Getafe, que vai receber o Valladolid.

Ao início da tarde, o Levante, com Hernâni no banco, foi vencer por 2-1 ao recinto do Granada, que alinhou a tempo inteiro com o guarda-redes Rui Silva e com o defesa Domingos Duarte.

Rochina, aos 55, e o macedónio Bardhi, aos 89, ambos após passes do ex-F.C. Porto Campanã, marcaram os golos do Levante, que segue no 11.º lugar, com 23 pontos, menos um do que o Granada, nono, que marcou por Machís, aos 60.