Atlético Madrid inicia defesa do título com triunfo em Vigo em jogo quente

O Atlético Madrid iniciou, este domingo, a defesa do título espanhol de futebol com um triunfo no campo do Celta Vigo, por 2-1, com um bis do argentino Ángel Correa.

Na 11.ª temporada consecutiva do também argentino Diego Simeone no comando técnico dos colchoneros, Correa marcou aos 23 e 64 minutos e foi determinante no triunfo do Atlético Madrid, que não contou com o avançado português João Félix, a recuperar de lesão.

Pelo meio, aos 59 minutos, o veterano Iago Aspas fez o golo do Celta, na marcação de uma grande penalidade, num encontro que acabou com muita confusão entre os jogadores das duas equipas, com Mallo, do lado da equipa de Vigo, e Hermoso, no Atlético, a verem ambos o cartão vermelho direto (90+6), por agressão.

Ainda este domingo, na jornada que marca o arranque da edição 2021/22 do campeonato, no primeiro jogo da era pós-Messi, o Barcelona recebe a Real Sociedad, enquanto o Sevilha defronta na Andaluzia o Raio Vallecano, emblema que está de regresso ao primeiro escalão espanhol e que conta com os portugueses Kevin Rodrigues e Bebé.