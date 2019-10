Atlético Madrid vence Athletic Bilbau sem João Félix e iguala Barcelona

Hoje às 23:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O Atlético Madrid, sem o internacional português João Félix, lesionado, venceu este sábado na receção ao Athletic Bilbau por 2-0, na 10ª jornada da liga espanhola, e subiu ao segundo lugar, em igualdade com o líder Barcelona.

Um golo do médio Saul, aos 28 minutos, e outro de Álvaro Morata, aos 65, garantiram o triunfo ao Atlético Madrid, que quebrou uma série de três empates consecutivos na liga espanhola, dois em casa, com Real Madrid e Valência, e um fora, com o Valladolid.

A reconhecida solidez defensiva e eficácia da equipa colchonera acabou por ditar a lei, visto que o resultado não traduz o equilíbrio e as oportunidades de golo que houve para os dois lados, perante um Athletic Bilbau que discutiu sempre o resultado.

Com este triunfo, o Atlético Madrid subiu, provisoriamente, ao segundo lugar, com 19 pontos, os mesmos do primeiro, o Barcelona, que viu adiado o seu jogo em Camp Nou perante o eterno rival Real Madrid, em consequência da tensão política e social que se vive na Catalunha.

Este adiamento que envolve os dois maiores clubes espanhóis pode proporcionar uma liderança inesperada à 10ª jornada, caso o Granada vença no domingo na receção ao Bétis, o que lhe conferiria a liderança isolada da liga espanhola, ainda que provisória, com 20 pontos.

Em outro jogo este sábado realizado, o Leganés recebeu e venceu o Maiorca por 1-0, o que lhe permitiu deixar provisoriamente o último lugar da tabela classificativa, agora ocupado pelo Espanyol, ambos com cinco pontos, mas a equipa catalã tem menos um jogo, que cumpre no domingo, na visita ao terreno do Levante.

O Villarreal recebeu e venceu o Eibar por 2-0, subindo ao oitavo lugar do campeonato, com 14 pontos, enquanto a equipa maiorquina se queda pela 15º, com 10 pontos.