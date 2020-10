Atlético Madrid vence Bétis e ameaça liderança do Real Madrid

JN/Agências Hoje às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O Atlético Madrid venceu este sábado, em casa, o Bétis por 2-0, na sétima jornada da Liga espanhola de futebol, ascendendo ao segundo lugar, com menos dois pontos do que o Real Madrid, mas menos um jogo.

Os comandados por Simeone conquistaram os três pontos graças aos golos de Marcos Llorente (46) e de Luis Suárez (90+1), seguindo na segunda posição de La Liga com 11 pontos em cinco jogos, atrás do líder Real Madrid (13 pontos em seis jogos).

Do lado dos "colchoneros", João Félix saiu do banco aos 57 minutos para o lugar de Ángel Correa, enquanto William Carvalho foi titular na equipa andaluza (10.ª com nove pontos), comandada pelo chileno Manuel Pellegrino, tendo sido substituído aos 65 minutos.

Já o Sevilha (13.º) foi surpreendido em casa pelo Eibar (11.º), com os bascos a vencerem a partida graças ao golo solitário do avançado Garcia Kike, apontado ainda antes do intervalo (41).

Nos outros jogos do dia, o Real Madrid foi à Catalunha vencer o Barcelona por 3-1 e ascendeu provisoriamente à liderança isolada da Liga espanhola de futebol, enquanto os catalães ocupam o 10.º lugar na tabela.

Por seu turno, o Osasuna, quinto, bateu o Athletic Bilbao (15.º) com um golo solitário de Rúben García, de penálti, aos 81 minutos.