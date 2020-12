Atlético Madrid vence e passa a líder provisório em Espanha

JN/Agências Hoje às 21:00 Facebook

O Atlético Madrid, com João Félix a entrar na segunda parte, subiu este sábado provisoriamente à liderança da Liga espanhola, depois de receber e vencer o Valladolid, de Jota, por 2-0, na 12.ª jornada.

Depois de uma primeira parte sem golos, o médio francês Lemar, aos 56 minutos, e Llorente, aos 72, fizeram os golos dos colchoneros, que somaram a sétima vitória consecutiva e continuam como a única equipa sem derrotas na prova.

No Atlético, o técnico argentino Diego Simeone lançou João Félix aos 57 minutos, enquanto Jota, emprestado pelo Benfica, foi titular nos forasteiros, tendo sido rendido aos 62.

Com este resultado, a formação de Madrid passou a liderar provisoriamente a Liga espanhola com 26 pontos, mais dois que a Real Sociedad, que no domingo atua no terreno do Alavés. O Valladolid segue no 19.º e penúltimo posto, com 10 pontos.

Antes, o Real Madrid regressou aos triunfos no campeonato, ao vencer em Sevilha, por 1-0, num jogo que ficou decidido por um erro do guarda-redes da equipa da casa.

Depois de três jogos sem vencer na prova, incluindo duas derrotas, os campeões espanhóis bem podem agradecer ao guardião marroquino Bono, que introduziu a bola na sua própria baliza, na tentativa de a agarrar num centro rasteiro, aos 55 minutos.

Foi o lance que marcou o encontro e que coloca Real Madrid, de Zidane, a respirar melhor, depois de também ter perdido com o Shakhtar Donetsk (2-0) na Liga dos Campeões, resultado que coloca os merengues em perigo de pela primeira vez serem eliminados na fase de grupos.

Com este resultado, a formação da capital espanhola igualou o Villarreal, com 20 pontos, no terceiro lugar.

O Sevilha, do antigo técnico do F. C. Porto Julen Lopetegui, que já tinha sido goleado pelo Chelsea (4-0) durante a semana, para a Champions, segue no quinto posto, com 16 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Levante, com o defesa português Rúben Vezo a tempo inteiro, recebeu e bateu o Getafe, por 3-0, e abandonou os lugares de despromoção. Foi a primeira vitória caseira da equipa da zona de Valência.