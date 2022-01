Atlético Mineiro entre Jorge Jesus e Carvalhal

JN Hoje às 18:33 Facebook

O campeão brasileiro continua empenhado em assegurar a contratação do ex-treinador do Benfica, mas já pensa em alternativas e olha para Braga.

Carlos Carvalhal é o plano B que a Direção do Atlético Mineiro tem para o comando técnico da equipa, deixado vago por Cuca, que saiu depois de ter levado o clube ao primeiro título de campeão nos últimos 50 anos.

A imprensa brasileira insiste que a prioridade do "galo" é a contratação de Jorge Jesus, mas o portal "Lance" avançou este domingo que o treinador do Braga é a alternativa caso as negociações com Jesus não cheguem a bom porto.

De acordo com a notícia, o Atlético Mineiro já terá, inclusivamente, contactado com Carlos Carvalhal, salientando, no entanto, que a cláusula de rescisão de 2,5 milhões de euros pode dificultar a eventual contratação do técnico braguista.