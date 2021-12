Atlético Mineiro foi campeão e compensou adeptos com… tatuagens

JN Hoje às 22:42 Facebook

Ainda em festa pela conquista do primeiro título nos últimos 50 anos, o Galo foi original no reconhecimento aos "torcedores", que, em troca, levaram alimentos para os mais desfavorecidos.

A ocasião merecia uma celebração especial e o Atlético Mineiro não fez a coisa por menos. Para festejar a conquista do título brasileiro, 50 anos depois do último, o clube lançou a campanha "Galo na pele" e compensou os adeptos com tatuagens grátis.

A euforia tem destas coisas. Felizes, muitos deles como nunca, com o sucesso do clube do coração, mil adeptos do Atlético Mineiro têm, desde esta segunda-feira, mais uma prova do amor que os une ao Galo. E esta está condenada a ficar para sempre.

Trinta tatuadores foram recrutados pelo clube para desenharem a paixão clubística e não tiveram mãos a medir, tal foi a resposta dos adeptos, que resistiram ao mau tempo e à chuva, para se sentirem ainda mais campeões. Alguns deles, dormiram na fila para não perder a oportunidade.

Em troca tinham apenas que levar um quilo de alimentos para ajudar os que mais precisam.

"A ideia é dar um presente aos adeptos, como uma mostra de reconhecimento a quem esteve sempre ao lado do Galo", explicou uma dirigente do Atlético Mineiro.